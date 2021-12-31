布銳克曼擋拆無解 台啤英熊又輸高雄海神

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（中央社記者龍柏安台北31日電）無論是擋拆後的進攻發動，還是解讀籃球比賽的能力，高雄全家海神亞洲外援布銳克曼都讓對手吃足苦頭，今天他率隊以114比113險勝台灣啤酒英熊，對方教練也承認，「解決不了」。

台灣運彩xT1聯盟今天在南台灣的高雄熱戰，由開幕戰組合高雄全家海神迎戰台灣啤酒英熊，海神靠著第4節最後10.6秒胡瓏貿兩罰中1，驚濤駭浪中以1分之差險勝，並拿下本季對戰2連勝。

布銳克曼（Jason Brickman）今天成為台啤最大的痛，他全場出賽超過42分鐘，累計17投10中，外帶5罰俱中，攻下並列全場最高的29分。台啤教頭楊志豪直言，布銳克曼在擋拆後的發動始終解決不了，他也稱讚對方主控，解讀比賽的能力太好。

雙方上一次交手，布銳克曼僅拿下3分、8助攻，不料今天他「人設」全變，海神總教練喬伊斯（Brendan Joyce）透露，今天比賽的計畫之一，就是希望布銳克曼和立陶宛籍長人庫薩斯（Mindaugas Kupsas）能夠發揮影響力，而他們也的確辦到了。

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布銳克曼則表示，他不會特別去設定比賽要拿幾分，更重要的是做出對的出手選擇，而與台啤第1次交鋒是他在台灣的第1次出賽，當時他還在抓感覺，而今天從開賽開始，他就覺得手感還不錯。

另一方面，布銳克曼也說，賽前教練也的確有提醒他，在擋拆後的進攻得要更積極一點，今天順利拿下勝利後，他們會好好休息，接著做好前往台南客場作戰的準備。（編輯：方沛清）1101231