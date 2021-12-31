台豐公開賽次輪 李玠柏飆65桿竄排頭

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（中央社記者龍柏安台北31日電）今年累計包攬4冠的職業高球好手李玠柏，今天在台豐公開賽次輪飆出低於標準6桿的65桿，兩回合累計以低於標準10桿的132桿竄上排頭獨居領先，並握有6桿領先優勢。

總獎金新台幣480萬元的2021台豐公開賽，今天在台豐高爾夫球場進行第2回合競桿，打完後大會取總桿高於標準桿6桿的148桿內共59名選手，包括4名業餘選手，晉級後兩回合決賽。

李玠柏今天切桿與推桿都很精準，他共抓下8鳥另有2個柏忌，包括第14與15洞連續兩洞，分別在果嶺前上坡11碼及18碼處，都是直接切球進洞。

李玠柏表示，今天他在打上球道率與標準桿上果嶺率都比昨天好，其中有11個洞順利打上球道，而標準桿是果嶺率高達83%，推桿也維持26推的高水準。

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首輪並列排頭的林文堂，今天鐵桿打上果嶺，小白球的落點多在不對位置，不是在側邊就是下坡，抓鳥難度大增，且一不小心就吞柏忌，讓他打得有點悶，他打下2鳥、3柏忌，以高於標準1桿的72桿繳卡，累計以低於標準4桿的138桿，退居並列第二。

林文堂認為整體表現還算可以，只不過下午風向較亂，順逆風判斷不易，擊球距離也比較難掌握。他在12月3日於台南斑芝花球場落幕的美津濃公開賽，才拿下睽違近4年的冠軍，只要接下來在明、後兩天的決賽回穩，仍有機會力拚2連冠。（編輯：管中維）1101231