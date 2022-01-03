T1海神新年願望拚首冠 于煥亞瞄準年度第6人

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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊目前戰績聯盟第一，3日公布新年新希望，除了劍指隊史首座總冠軍外，于煥亞（中）也喊話要拚年度第6人。（高雄海神提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月3日

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神隊，目前戰績聯盟第一，今天以新聞稿公布新年新希望，除了劍指隊史首座總冠軍外，射手于煥亞也喊話要拚年度第6人。

高雄海神隊開季至今6勝1敗，勝率超過8成5，在T1聯盟6隊中暫居龍頭，唯一的1敗就是去年12月26日客場輸給台中葳格太陽，在主場高雄巨蛋仍然保持不敗之身。

高雄海神隊今天公布新希望，除了劍指隊史首冠，也期盼全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情盡早和緩，回歸日常。

海神總教練喬伊斯（Brendan Joyce）與洋將亞歷山大（Xavier Alexander）也為全球疫情祈禱，「希望疫情放緩，家人有機會能來台看球」，亞歷山大同樣期盼，能為球隊拿下1座冠軍。

高雄海神射手于煥亞，日前締造生涯三分球300顆里程碑，但從超級籃球聯賽（SBL）高雄九太轉戰T1聯盟高雄海神後，也是他繼高二後，10年來首度替補出發，本季出賽7場，場均11.7分、2.1籃板、2.4助攻、1.3抄截。

談到今年目標，于煥亞說：「28歲也邁入中生代，今年目標幫球隊贏得冠軍，也希望可以拿年度第6人，身體維持健康，成為更穩定，更成熟的球員。」

「小林」林任鴻過去在南山高中、效力璞園都有奪冠經驗，他說：「希望能拿到1座自己有參與到的冠軍，職業隊意義，更加非凡」。

高雄海神8日起將在主場迎接2連戰，首戰對手為新北中信特攻，9日將迎戰擁有「新台灣人」阿提諾（William Artino）坐鎮的台南台鋼獵鷹。（編輯：屈享平）1110103