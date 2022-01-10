高中木棒聯賽東石2連勝 三民延長賽贏白河

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，三民高中（圖）10日與白河商工交手，兩隊9局打完3比3僵持不下，延長賽突破僵局制第10局上，三民靠著內野安打、高飛犧牲打跑回致勝分。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月10日

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）高中木棒聯賽預賽東石高中與大理高中突破僵局制分勝負，東石9局搶下致勝分，終場以7比6拿勝，目前戰績2連勝；白河商工王牌投手尹柏淮先發飆速150公里，還是沒能幫球隊搶勝，以3比4不敵三民高中。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，東石高中今天與大理高中交手，兩隊7局打完4比4僵持不下，但已經到比賽時間限制2個半小時，8局開始採突破僵局制分勝負。

8局兩隊各拿2分，9局上東石先搶下致勝分，9局下大理沒能追回分數，東石以7比6拿勝，目前預賽戰績2連勝。

首度參賽的白河商工昨天首戰以3比10不敵育民工家，今天與三民高中交手，白河派出王牌投手尹柏淮先發，尹柏淮今天總計用100球投8.1局，僅被敲出6支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉3分責失分、最快球速150公里。

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兩隊9局打完3比3僵持不下，延長賽突破僵局制第10局上，三民靠著內野安打、高飛犧牲打跑回致勝分，10局下三民後援投手周彥農穩守不失分，幫助球隊以4比3拿勝。

三民先發投手黃子豪今天用103球投8.1局，僅被敲出4支安打，投出11次三振，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗，詹子瑞中繼0.1局被敲1支安打無失分，周彥農後援1.1局沒被敲出安打，無失分，拿下勝投。（編輯：陳仁華）1110110