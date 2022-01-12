角逐WSBL新人后 林蝶、徐玉蓮異口同聲盡力而為

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2022第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）開賽記者會12日舉行，台元紡織新秀林蝶（左2）、國泰新秀徐玉蓮（左）都將挑戰新人后寶座，兩人異口同聲表示，將盡力而為。中央社記者黃巧雯攝 111年1月12日

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）林蝶頂著大專籃球聯賽冠軍賽MVP二連霸光環加入台元紡織，與國泰新秀徐玉蓮都將挑戰女子超級籃球聯賽新人后，兩人今天異口同聲說將盡力而為，而徐玉蓮也正面看待彼此競爭。

中華民國籃球協會今天舉辦第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）開賽記者會，邀請各隊教練、球員代表與新秀與會。

亞洲盃台灣女籃國手林蝶，上季幫助世新大學完成大專籃球聯賽（UBA）女子組二連霸，更連莊冠軍賽MVP獎項，新賽季將挑戰WSBL。

從學生聯賽到加入台元女籃，林蝶坦言，一開始練球還有點不習慣，但現在慢慢瞭解學姊們的想法後，與球隊磨合得很順，「沒有卡卡的」。

談到林蝶，台元教頭邱啟益給予「年輕有活力」5字評價，並為林蝶訂定「新人后」、每場得分與籃板「雙十」目標，他表示，將提供林蝶足夠上場時間和出手次數，並要林蝶好好把握機會。

對於教練的期待，林蝶指出，將盡力而為，而她也抱持著平常心的態度面對新賽季首秀，「因為今年就是菜鳥、學妹，壓力不在自己身上，有學姊幫我們扛著，盡自己最大努力去打好比賽就好」。

另外，衛冕軍國泰女籃新秀徐玉蓮的能力也備受教練鄭慧芸肯定，為她訂出單場10分、10籃板、10抄截、10助攻的超狂目標，徐玉蓮表示，會朝教練設定的目標努力前進。

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面對林蝶可能成為新人后之爭的對手，徐玉蓮認為，「互相競爭是很好，可以讓彼此更進步」，她強調會盡全力爭取獎項，「若能完成教練設定目標的一半，應該有機會」。

徐玉蓮在大學畢業後，為了迎接WSBL，也揮別過去的長髮，今天以俐落的短髮亮相，但面對短髮造型，她坦言還是有點不適應，在場上還是習慣將頭髮綁起來，因此未來還是會將頭髮留長。（編輯：陳仁華）1110112