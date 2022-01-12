重返WSBL 黃品蓁盼多點耐性、健康完賽

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）歷經中國女子籃球聯賽（WCBA）歷練，黃品蓁新賽季加盟女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織，考量身體負荷，她今天期盼能學習多點耐心，與傷勢共存，健康打完一整季。

現年32歲黃品蓁過去曾效力女子超級籃球聯賽（WSBL）中華電信、國泰人壽女籃，後來挑戰中國女子籃球聯賽（WCBA），並成為WCBA史上首位選秀狀元。她主打前鋒，在WCBA征戰6個球季後決定返台，落腳台元女籃。

談到與台元女籃磨合，黃品蓁今天出席WSBL開賽記者會時接受媒體聯訪時表示，從WSBL到WCBA，台元是她待過的第7支球隊，適應不成問題，相信團隊磨合情況會越來越好，新賽季目標將鎖定冠軍。

在教頭邱啟益的眼中，黃品蓁認真、自律性高，但容易過度訓練，邱啟益透露，唯一阻止黃品蓁訓練的方法就是直接關掉球場和重訓室的燈，「只有這個方法能強迫她休息」。

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黃品蓁坦言，自己個性容易焦慮、怕跟不上別人，但身體也因長年比賽累積一些傷勢，考量身體負荷，她也提醒自己學著多點耐心，與傷勢共存，「因為越打年紀越打，身體狀況不可能回到百分之百 」。

黃品蓁的能力備受教練肯定，邱啟益認為，「她（黃品蓁）在球場上，就像是在遊樂場」，經驗、球技都在目前本土球員水準之上，他希望黃品蓁能健康打完一整季，黃品蓁也期許自己，能朝上述目標邁進。（編輯：屈享平）1110112