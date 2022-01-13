澳網會外賽次輪 梁恩碩不敵本玉真唯無緣晉級

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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣網球女將梁恩碩今天在2022澳洲網球公開賽女子單打會外賽次輪，以0比6、4比6不敵世界排名149的日本女將本玉真唯，無緣晉級。

澳網17日在墨爾本公園開打，世界排名201的梁恩碩從會外賽起步，連闖3關就能取得會內賽門票，首輪經3盤苦戰，以2比1逆轉淘汰波士尼亞與赫塞哥維納選手赫爾熱拉什（Dea Herdzelas），如願挺進第2輪。

梁恩碩對戰本玉真唯，開局暖機稍慢，開賽一下場就遭對手破發，就算連續3個發球局都奮力化解一個破發點，卻始終沒能守下，連丟6局，先以0比6失守。

梁恩碩次盤狀態回升，開賽後一度取得3比1領先，可惜好景不常，接下來的發球局又連續2度遭對手攻破、連丟4分，反倒陷入3比5落後。

梁恩碩在第9局順利守下追成4比5，第10局展現韌性，化解對手2個賽末點，卻沒能扳平戰局，將戰線拖進第3盤，最終以4比6棄守，無緣澳網會內賽。

不過，男單新銳曾俊欣靠外卡取得會內賽入場券。（編輯：李明宗）1110113