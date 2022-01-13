統一獅簽下2名新洋投 都有大聯盟資歷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒統一獅隊今天宣布，簽下羅昂、柯瑞2名洋投，3投1野洋將陣容正式底定，羅昂有6年大聯盟資歷，累積288場出賽，還有2年日職經驗；柯瑞則有5季大聯盟資歷。

獅隊在日前確定與去年的勝投王布雷克續約，再宣布簽下洋砲羅薩（Wilin Rosario），他在大聯盟有447場出賽紀錄、轟出71發全壘打；今天再確定簽下2名右投，3投1野洋將戰力正式底定。

36歲的羅昂（Logan Ondrusek）擁有6年大聯盟資歷，身高達203公分，2010年至2014年效力辛辛那提紅人隊、2016年效力巴爾的摩金鶯隊，大聯盟累積成績288場出賽，拿下21勝11敗，防禦率4.03，送出218次三振。羅昂在2015年至2016年效力日職東京養樂多燕子隊，總計登板102場，繳出8勝3敗、防禦率2.17、91次奪三振的成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

28歲的柯瑞（Keury Mella）擁有5季大聯盟資歷，2017年至2019年效力辛辛那提紅人、2020年至2021年效力亞利桑那響尾蛇，大聯盟生涯以中繼出賽為主，累積21場出賽，成績2勝0敗，防禦率7.22。柯瑞生涯小聯盟成績累計199場出賽，拿下51勝50敗，防禦率3.79，送出770次三振。

統一獅隊球團表示，柯瑞及羅昂2名洋投預計在2月中旬抵台報到並進行隔離，今年統一獅隊季初4名洋將正式底定，「期待全新戰力帶給獅隊新戰力，在今年球季繳出亮眼成績。」（編輯：張雅淨）1110113