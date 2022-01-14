高中木棒聯賽第2階段開打 三民周彥農完投勝

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽程14日開打，三民高中先發投手周彥農（圖）完投失2分非責失分，隊友洪敏暘敲出再見安，終場助隊以3比2擊敗彰化藝中。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）高中木棒聯賽第2階段今天開打，三民高中先發投手周彥農完投失掉2分都非責失分，洪敏暘再見安，率隊以3比2擊敗彰化藝中；普門先發投手呂昱廷8局好投，率隊以5比4擊敗麥寮高中。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段開打，總計24支球隊分8組比賽，每組3隊、取前2名晉級第3階段（16強），三民高中與大理高中、彰化藝中同組，三民首場比賽與彰化藝中交手。

三民派出陣中主力投手周彥農先發，前7局被敲出零星3支安打，沒有失掉分數，8局守備有狀況，三民單局出現3次守備失誤、失掉2分，周彥農9局回穩，沒有多掉分數。

三民4局靠著四壞保送、盜壘、失誤、安打先馳得點，8局打完1比2落後，9局下最後反攻機會，靠著四壞保送、盜壘、郭俊麟三壘打先送回追平分，在靠著洪敏暘再見安打，順利拿下比賽勝利。

普門中學與穀保家商、麥寮高中同組，普門首戰與麥寮交手，普門投手呂昱廷先發總計用107球投8局，僅被敲出5支安打，投出7次三振、4次四死球，失掉4分（2分責失分），表現不差。

普門1局就有攻勢，靠著接連6支安打，開賽攻下3分，4局再靠著四壞保送、周牧叡二壘打送回第4分，麥寮5局追回1分、6局再添2分。

普門7局上再起攻勢，靠著失誤、顏采丞二壘打，多添1分保險分，麥寮7局下追回1分，但攻勢沒有延續，普門終場以5比4拿下勝利。（編輯：唐聲揚）1110114