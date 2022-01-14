木棒聯賽南英延長賽搶勝 陽明擊敗崇義

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽程開打，南英商工（圖）14日首戰與興大附農交手，雙方鏖戰至延長賽第10局，南英靠著李韋融一記再見安打、笑收勝利。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）高中木棒聯賽第2階段今天開打，南英商工與興大附農鏖戰至延長賽第10局，南英10局下靠著李韋融再見安打，以3比2拿下勝利；陽明高中9局靠著再見失誤，以8比7擊敗崇義高中。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段今天在高雄開打，南英商工與興大附農、台東體中同組，南英商工今天首戰與興大附農交手，兩隊9局打完1比1戰成平手。

延長賽突破僵局制第10局上，興大附農靠著內野安打、滾地球跑回1分，10局下南英商工靠著失誤先跑回追平分，李韋融敲出再見安打，幫助球隊拿下勝利。

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陽明高中與善化高中、崇義高中同組，陽明今天首戰與崇義交手，8局打完陽明7比3領先，崇義9局上追分，靠著單局3安、2次守備失誤，一口氣追回4分、扳平比數。

陽明9局下首名打者率先敲出二壘打，靠著再見失誤跑回致勝分，順利拿下第2階段首勝；陽明後援投手舒治浩投2.2局被敲3支安打，投出2次三振、2次四死球，失掉4分（3分責失分），球隊拿勝、舒治浩拿下勝投。（編輯：陳政偉）1110114