木棒聯賽南英黃宥幃好投率隊晉級 畢業挑戰中職

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）高中木棒聯賽南英商工王牌投手黃宥幃今天先發勝投、率隊晉級16強，盼投出身價拚中職選秀；北科附工今天一度落後，9局黃梓恩再見安打，率隊以2比1擊敗屏東高中，屏中吞下2敗、確定淘汰。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事北科附工今天與屏東高中交手，兩隊7局打完僵持不下，屏東高中8局先拿1分，北科附工9局下最後反攻機會，靠著楊子煌二壘安打、送回追平分，黃梓恩擊出中外野方向再見安打，幫助球隊拿下勝利。

北科附工先發投手張梓鋒以107球投完9局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、3次四死球，失掉1分責失分、表現亮眼，總教練林建男受訪表示，張梓鋒從去年底黑豹旗到現在，出賽都是優質先發，越來越成熟，今天首度投出完投勝、表現很好。

屏東高中昨天不敵東石高中，今天吞下第2階段2連敗、無緣晉級，北科附工確定晉級第3階段（16強賽），林建男直呼：「真的是用盡力量去打」，也稱讚打出再見安打的黃梓恩很會玩球，擊球率不錯、游擊守備也好。

南英商工第2階段與台東體中、興大附農同組，南英昨天延長賽擊敗興大附農，今天與台東體中交手，壓出王牌投手黃宥幃先發，黃宥幃總計用95球投8局，僅被敲出3支安打，投出3次四死球、飆出10次三振，失掉1分非責失分，好投壓制。

南英3局上靠著四壞保送、安打、台東體中單局2次守備失誤攻下2分，台東體中3局下追回1分，南英商工9局再靠著接連觸身球保送、失誤多添1分保險分，終場以3比1拿勝，第2階段拿下2勝、確定晉級16強；台東體中明天與興大附農交手，勝隊晉級。

南英總教練何信賢受訪表示，黃宥幃控球好，會玩球，不會怯場，也是陣中最好的高三投手，今天有危機都能化解、表現不錯。

黃宥幃打算畢業後投入中職選秀，「升高三暑假跟媽媽討論過，她也支持我，因為家境的關係能選就選，木棒聯賽跟選拔賽每一場比賽都要投好，希望爭取最好的身價。」（編輯：屈享平）1110115