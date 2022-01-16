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MLB海盜官網報導簽下張弘稜 簽約金1400萬元

2022/1/16 12:58（1/16 13:15 更新）
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美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊官網報導透露，海盜隊將以簽約金50萬美元（約新台幣1400萬元），簽下台灣20歲右投張弘稜。（中央社檔案照片）
美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊官網報導透露，海盜隊將以簽約金50萬美元（約新台幣1400萬元），簽下台灣20歲右投張弘稜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）美國職棒大聯盟國際球員簽約今天開始，匹茲堡海盜隊官網報導透露，海盜隊將以簽約金50萬美元（約新台幣1400萬元），簽下台灣20歲右投張弘稜，張弘稜一圓旅外夢。

張弘稜身高190公分、最快球速151公里，一直是國內外球探追蹤的焦點球員，2020年從高雄市三民高中畢業後，一度有猶豫是否要投入中職選秀，後來還是選擇等待機會、拚旅外機會。

張弘稜畢業後先後被選入亞洲大學棒球錦標賽培訓隊，也有加入業餘台灣電力成棒隊一同訓練比賽，並持續維持自主訓練，去年底就與美職海盜隊幾乎達成合約共識，只待球團正式公布。

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海盜隊官網今天有報導指出，海盜隊簽下3名國際球員，以90萬美元簽下國際球員排名第11名的外野手小布朗柯（Tony Blanco Jr.）、以120萬美元簽下排名第12的游擊手桑托斯（Yordany De Los Santos），並且將以簽約金50萬美元簽下來自台灣的投手張弘稜，但球團高層還沒有正式證實。

海盜隊陣中目前有台灣現役球員野手鄭宗哲、投手陳柏毓，張弘稜再加入、將成為現役台灣球員第3人。（編輯：張芷瑄）1110116

張弘稜（前）身高190公分、最快球速151公里，一直是國內外球探追蹤的焦點球員。（中央社檔案照片）
張弘稜（前）身高190公分、最快球速151公里，一直是國內外球探追蹤的焦點球員。（中央社檔案照片）
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