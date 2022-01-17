WSBL林蝶首秀飆18分白做工 台元不敵國泰

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第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）開打，國泰人壽17日全隊12人中11人有得分進帳，以88比65擊敗台元紡織，台元新秀林蝶（前）首秀獨攬18分，但未能助球隊拿下勝利。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月17日

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）衛冕軍國泰人壽今天全隊12人中11人有得分進帳，以88比65擊敗台元紡織，本季新人后熱門人選、台元新秀林蝶首秀獨攬18分，但未能助球隊拿下勝利。

第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）今天在台北體育館揭開序幕，台元休季期間補強戰力，網羅旅外球員黃品蓁與華裔球員宋佩欣助陣，首戰迎戰衛冕軍國泰人壽。

國泰上半場以41比35領先，下半場持續穩定發揮，第4節更轟下30分，最終以23分差大勝，國泰全場12人輪流上陣，其中11人有分數進帳，以林育庭19分最多，黃英利進帳13分。

台元教頭邱啟益賽後接受媒體聯訪時指出，前段比賽拉鋸，但第4節一下子就被拉開，相較於國泰表現穩定，台元陣中因年輕球員較多、經驗不足、表現起伏很大，他認為這也是球隊隱憂之一。

林蝶頂著大專籃球聯賽冠軍賽MVP、2連霸光環，挑戰WSBL殿堂，首秀繳出18分、10籃板、3抄截，也獲得邱啟益讚賞，天份和能力也獲得肯定。

邱啟益表示，今年會讓林蝶每場都擔任先發，希望給予更多發揮空間，而他認為，林蝶此役表現僅發揮平時訓練65%，若能加強籃下對抗性，表現可以再更好。

林蝶對於自己首秀抱持著平常心，提醒自己不要因為對手是衛冕軍就不敢進攻，對於教練賦予期待，給予先發機會，她並未視為壓力，反而感謝教練信任，而陣中學姊也給予她不少信心。（編輯：李錫璋）1110117