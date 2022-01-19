羅素麻辣鍋加湯斯3分打 灰狼2分險勝尼克[影]

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NBA灰狼18日在比賽決勝階段，靠羅素（前）賞給對手一記麻辣鍋，再靠湯斯一次「3分打」，最終以112比110險勝紐約尼克。（圖取自twitter.com/Timberwolves）

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（中央社紐約18日綜合外電報導）NBA灰狼今天在比賽決勝階段，靠羅素賞給對手一記麻辣鍋，再靠湯斯一次「3分打」將比分超前，最終112比110拿下勝利。

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天在客場挑戰紐約尼克，灰狼一度領先12分，但尼克第3節打出單節40比25的猛烈攻勢，讓灰狼在末節開打時反以5分落後，但他們在終場前藉一波10比3攻勢要回領先。

這場比賽剩下48.7秒之際，尼克的巴瑞特（R.J. Barrett）切入上籃，但被灰狼的羅素（D'Angelo Russell）成功封阻下來，全隊協力把籃板鞏固下來後，湯斯（Karl-Anthony Towns）切入上籃得手，還造成藍德爾（Julius Randle）的犯規，湯斯隨後成功罰進，完成「3分打」，讓灰狼111比109領先尼克。

在湯斯幫助球隊超前後，藍德爾在終場前24.3秒兩罰中1，在兩隊剩下1分差距的情況下，貝佛利（Patrick Beverley）在最後19.2秒時兩罰中1，讓灰狼保有兩分領先。

握又最後一波球權的尼克發動進攻，但福尼耶（Evan Fournier）比賽剩下4.9秒時的切入上籃遭灰狼封下，伯克斯（Alec Burks）搶投三分球也失手，讓灰狼最終以2分之差驚險獲勝。

灰狼今天拿下近8戰中的第6勝，愛德華茲（Anthony Edwards）攻下全隊最高的21分，湯斯也貢獻20分，羅素三分球8投4中挹注17分，替補的諾威爾（Jaylen Nowell）、畢斯利（Malik Beasley）分逼獲得14分、10分。

尼克的福尼耶攻下全場最高27分，藍德爾也斬獲21分，沃克（Kemba Walker）和巴瑞特分獲19分、17分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110119