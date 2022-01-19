WSBL台元林蝶戴口罩照拿22分 盼速打第3劑疫苗

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）儘管得戴口罩上場，但未影響WSBL台元女籃林蝶手感，今天拿下22分、12籃板，她透露，儘管訓練時曾戴口罩，但仍有點不習慣，已預約下週打第3劑疫苗，但盼本週能先排到殘劑。

身高179公分、中鋒林蝶延後1年挑戰女子超級籃球聯賽（WSBL），在她的身上卻幾乎看不到新人的生澀，繼首秀攻下全隊最高18分，今天面對中華電信，斬獲22分、12籃板，投籃命中率高達62.5%，且連2場繳出「雙十」成績，率隊以69比53勝出。

林蝶新人球季就扛起先發重任，在台元紡織教頭邱啟益眼中，林蝶不但進步快、又很努力。

邱啟益賽後接受聯訪時舉例，林蝶原本很怕被對手撞，今天一被中華電信劉嘉瑋撞到，就搶不到籃板，但經提點後，林蝶馬上能做出改變，頭腦十分靈活。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，台北市政府自15日起恢復室內外運動都須佩戴口罩規定，除已接種第3劑疫苗，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽。

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去年9月初打完第2劑疫苗的林蝶，今天場上全程佩戴口罩，出賽33分27秒，僅次於隊友林文佑。林蝶透露，先前參加亞洲盃，返台結束隔離時，為盡快調整好心肺功能，曾經佩戴口罩訓練，但今天是第一次在正式比賽戴口罩上場，她坦言，「一半習慣，一半不習慣」。

林蝶表示，昨天已預約好28日打第3劑疫苗，由於下週還有比賽，若本週有機會排到殘劑，就會選擇先打。（編輯：張雅淨）1110119