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WSBL國泰徐玉蓮轟30分 命中率百分百

2022/1/19 22:03（1/19 22:16 更新）
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女子超級籃球聯賽（WSBL）例行賽持續展開，國泰人壽新秀徐玉蓮19日全場轟下30分，且投籃命中率百分百，率隊以93比48大勝台電，收下開季2連勝。中央社記者黃巧雯攝 111年1月19日
女子超級籃球聯賽（WSBL）例行賽持續展開，國泰人壽新秀徐玉蓮19日全場轟下30分，且投籃命中率百分百，率隊以93比48大勝台電，收下開季2連勝。中央社記者黃巧雯攝 111年1月19日
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）國泰人壽新秀徐玉蓮今天轟下30分，且投籃命中率100%，率隊以93比48大勝台電，收下女子超級籃球聯賽（WSBL）開季2連勝，徐玉蓮賽後直呼，沒想到命中率這麼高。

WSBL今天在台北體育館繼續登場，本季兩大超級新秀台元林蝶、國泰徐玉蓮，前者連2場繳出「雙十」成績，後者今天火力全開，14投全中，進帳30分、3籃板。

國泰總教練鄭慧芸賽後接受媒體聯訪時稱讚徐玉蓮很有企圖心，到WSBL殿堂後，將身上精力盡情發洩，「今天很放開來打，不用想說新不新人，就打她自己節奏」。

談到徐玉蓮WSBL第2戰就繳出佳績，且全場14次出手都進球，鄭慧芸透露，相較於命中率，更希望徐玉蓮能得到30分，藉此提高自信和外界的認同。

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「中場休息下來才發現得這麼多分。」徐玉蓮亮眼表現也讓一旁隊友猛虧，她透露，學姊一直提醒，距離30分還差2分，鼓勵她繼續出手，當下沒想太多，「只想著拿到球、不要猶豫就出手，沒有想到命中率這麼高」。

徐玉蓮期待自己未來能維持穩定表現，而她與林蝶都是本季新人后的熱門人選，談到是否會想跟對方較勁，徐玉蓮笑著說：「當然是要尬一下。」（編輯：張雅淨）1110119

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