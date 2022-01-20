WSBL彭曉彤生涯500分達陣 台元大勝台電

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女子超級籃球聯賽（WSBL）20日在台北體育館展開第一循環最終戰，台元紡織彭曉彤（持球者）達成生涯500分里程碑，幫助球隊以93比58大勝台電。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織新秀林蝶今天攻下19分，連3場拿下全隊最高，而隊友彭曉彤也在此役達成生涯500分里程碑，幫助球隊以93比58大勝台電。

女子超級籃球聯賽（WSBL）今天在台北體育館展開第一循環最終戰，首場由台元出戰台電，另一場則由國泰人壽與中華電信過招。

台元開賽靠著林文佑、吳盈潔、彭曉彤合力飆進5記三分球，首節以31比7大幅領先，台電儘管次節起逐步回穩，但前段落後差距太大，無力追趕，台元以93比58帶走比賽勝利。

台元此役共11名球員登場，都有分數進帳，林蝶繳出全隊最高19分、7籃板、2助攻、2抄截，而彭曉彤進帳10分，生涯總得分突破500分大關，來到504分。

台元林文佑昨天比賽熄火，今天找回手感，拿下14分、11籃板，她賽後接受轉播單位訪問時透露，上午練習投籃時稍微做些調整，感覺效果還不錯。

另一場國泰與中華電信之戰，國泰歷經首節慢熱、以11比12落後，第2節起找回節奏，最終以57比39獲勝，開季3連勝入袋。（編輯：陳政偉）1110120