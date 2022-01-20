更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

WSBL彭曉彤生涯500分達陣 台元大勝台電

2022/1/20 21:55（1/20 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
女子超級籃球聯賽（WSBL）20日在台北體育館展開第一循環最終戰，台元紡織彭曉彤（持球者）達成生涯500分里程碑，幫助球隊以93比58大勝台電。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月20日
女子超級籃球聯賽（WSBL）20日在台北體育館展開第一循環最終戰，台元紡織彭曉彤（持球者）達成生涯500分里程碑，幫助球隊以93比58大勝台電。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織新秀林蝶今天攻下19分，連3場拿下全隊最高，而隊友彭曉彤也在此役達成生涯500分里程碑，幫助球隊以93比58大勝台電。

女子超級籃球聯賽（WSBL）今天在台北體育館展開第一循環最終戰，首場由台元出戰台電，另一場則由國泰人壽與中華電信過招。

台元開賽靠著林文佑、吳盈潔、彭曉彤合力飆進5記三分球，首節以31比7大幅領先，台電儘管次節起逐步回穩，但前段落後差距太大，無力追趕，台元以93比58帶走比賽勝利。

台元此役共11名球員登場，都有分數進帳，林蝶繳出全隊最高19分、7籃板、2助攻、2抄截，而彭曉彤進帳10分，生涯總得分突破500分大關，來到504分。

台元林文佑昨天比賽熄火，今天找回手感，拿下14分、11籃板，她賽後接受轉播單位訪問時透露，上午練習投籃時稍微做些調整，感覺效果還不錯。

另一場國泰與中華電信之戰，國泰歷經首節慢熱、以11比12落後，第2節起找回節奏，最終以57比39獲勝，開季3連勝入袋。（編輯：陳政偉）1110120

延伸閱讀
WSBL台元球員打得太客氣 教頭盼積極進攻網羅旅外、華裔球員助陣 台元瞄準WSBL冠軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族