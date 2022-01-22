更多編輯台推薦新聞：
打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大
國際

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

獅隊教練團異動劉育辰接二軍教頭 潘武雄兼教練

2022/1/22 13:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一獅隊今天公布新球季教練團異動，二軍總教練由劉育辰接任，原二軍總教練高建三轉任球探，潘武雄除了球員身分，新球季也將兼任一軍助理打擊教練，日籍教練一色優回歸。

中職統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿，公布新球季教練團異動，外籍投手教練納瓦洛、打擊教練卡麥隆續留，另外聘請曾於2003年至2018年擔任獅隊體能教練的一色優回歸，擔任一、二軍綜合指導教練，協助球員各項指導及調整。

獅隊原二軍總教練高建三轉任球探，由原一軍打擊教練劉育辰接任二軍總教練，去年卸下球員身分的賴泊凱任二軍助理投手教練。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

獅隊資深球員潘武雄，新球季除了球員身分外，也將兼任一軍助理打擊教練，獅隊表示，另外2名資深球員投手潘威倫、野手高國慶是否兼任教練職務，目前仍持續洽談溝通中，若有最新確定消息將另行公告。

獅隊第1階段春訓為1月10日至28日，農曆年後2月7日起，全員到齊進入第2階段春訓，球隊預計於2月20日於南紡購物中心舉辦開訓典禮，中職2022年例行賽預計4月2日開打。（編輯：張芷瑄）1110122

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族