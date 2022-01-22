獅隊教練團異動劉育辰接二軍教頭 潘武雄兼教練

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一獅隊今天公布新球季教練團異動，二軍總教練由劉育辰接任，原二軍總教練高建三轉任球探，潘武雄除了球員身分，新球季也將兼任一軍助理打擊教練，日籍教練一色優回歸。

中職統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿，公布新球季教練團異動，外籍投手教練納瓦洛、打擊教練卡麥隆續留，另外聘請曾於2003年至2018年擔任獅隊體能教練的一色優回歸，擔任一、二軍綜合指導教練，協助球員各項指導及調整。

獅隊原二軍總教練高建三轉任球探，由原一軍打擊教練劉育辰接任二軍總教練，去年卸下球員身分的賴泊凱任二軍助理投手教練。

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獅隊資深球員潘武雄，新球季除了球員身分外，也將兼任一軍助理打擊教練，獅隊表示，另外2名資深球員投手潘威倫、野手高國慶是否兼任教練職務，目前仍持續洽談溝通中，若有最新確定消息將另行公告。

獅隊第1階段春訓為1月10日至28日，農曆年後2月7日起，全員到齊進入第2階段春訓，球隊預計於2月20日於南紡購物中心舉辦開訓典禮，中職2022年例行賽預計4月2日開打。（編輯：張芷瑄）1110122