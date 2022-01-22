官大元已跟中信兄弟談過 續留機會大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒中信兄弟隊投手官大元110年季後取得自由球員資格、也行使自由球員（FA）權利，22日在台北出席自傳新書分享會。經紀公司表示，上週有跟兄弟隊見面談過，已有差不多的方向和共識，「續留機會大」。中央社記者謝靜雯攝 111年1月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職中信兄弟隊投手官大元自傳出版，今天舉行新書分享會，官大元去年季後行使自由球員，經紀公司表示，上週有跟兄弟球團見面談過一次，差不多有方向和共識，續留機會大。

中華職棒中信兄弟隊投手官大元去年季後取得自由球員資格、也行使自由球員（FA）權利，官大元曾表示，可以取得自由球員資格，是肯定自己長時間來的努力，這也可能是這輩子唯一一次的機會，提出FA除了當作一個生涯里程碑外，更是參與中職歷史的一部分。

官大元自傳「逆轉的王牌：官大元」上市，他今天出席新書分享會，官大元受訪表示，重點是取得自由球員資格這件事，也算是一個階段性的價值和意義，一開始就沒有太在意結果。

官大元表示，從行使FA到現在，評估就交給各球團，對個人而已，不會因為有沒有轉隊而改變訓練的規劃和行程，還是持續備戰明年的球季。

官大元所屬經紀公司秉初表示，上週有跟兄弟隊見面談過一次，已經有差不多的方向和共識，希望農曆年前可以搞定，「續留機會大」。（編輯：陳政偉）1110122