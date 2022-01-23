PLG攻城獅大勝領航猿 中斷2連敗

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P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊23日上場11名球員都有得分紀錄，其中洋將大勝攻下全隊最高17分，助隊終場以91比65大勝桃園領航猿隊。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月23日

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天上場11名球員都有得分紀錄，加上籃板球大勝對手24顆，終場以91比65大勝桃園領航猿，擺脫2連敗。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹攻城獅在主場新竹縣體育館迎戰桃園領航猿，因應本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，攻城獅球團配合新竹縣政府防疫措施，降載至場館容納人數50%，共吸引4012人入場。

領航猿近期遭遇傷兵潮，包括盧峻翔、黃泓瀚、溫立煌、洋將喬丹（Jordan Tolbert）等多名主力缺陣，加上禁區高度不如攻城獅，攻防兩端居下風。

領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）在第2節倒數5分55秒上籃時，被攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）手肘揮到，當場重摔倒地，攻城獅雙洋將繼續在禁區逞威，上半場結束將領先分數擴大53比40。攻城獅下半場攻勢持續多點開花，最終以26分差勝出，籃板球更以68比44大勝對手。

攻城獅此役除了未上場的郭少傑，其餘11名球員都有進帳分數，以洋將大勝（Branden Dawson）17分、13籃板表現最佳，而高國豪也在復出第3戰斬獲14分；領航猿得分則集中關達祐、施晉堯、羅賓森身上，其中關達祐拿下全隊最高19分。

領航猿目前戰績3勝6敗，在6隊中敬陪末座，對於戰績不如預期，總教練鄭志龍在賽後記者會也向球迷說聲抱歉。

鄭志龍總結本季領航猿至今表現，從開季本土與洋將還在持續磨合，遭遇3連敗，一度衝擊球隊士氣，儘管後續逐漸回穩，但最近又面臨傷兵考驗，接下來會趁休兵這段期間繼續調整。

今天是PLG農曆年前最後1天賽事，接下來要等到2月12日才有比賽，面對領航猿2月整月僅有1場賽事，鄭志龍表示，對於球隊現況不算壞事，讓傷兵可以在沒有比賽壓力情況下獲得充分恢復，並有時間等待第3名洋將到位以及與球隊磨合。（編輯：張雅淨）1110123

P. LEAGUE+聯盟例行賽持續展開，23日在新竹縣體育館由桃園領航猿隊與新竹街口攻城獅隊（圖）交手，最終攻城獅以91比65擊敗對手，賽後選手場中致意。中央社記者張新偉攝 111年1月23日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿隊23日作客新竹與新竹街口攻城獅隊交手，攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）（中）全場拿下13分21籃板，助隊以91比65奪勝。中央社記者張新偉攝 111年1月23日

台灣職籃P. LEAGUE+例行賽23日在新竹縣體育館進行桃園領航猿與新竹街口攻城獅的賽事，攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）（左白衣者）拿下17分13籃板，幫助球隊拿勝。中央社記者張新偉攝 111年1月23日