北京冬奧放寬參與者防疫限制 降低陽性CT值門檻

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（中央社北京24日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）今天表示，下月登場的2022年北京冬奧主辦單位已略微放鬆針對參與者的嚴格COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施，以利比賽順利舉行。

最新規定調整包括放寬PCR檢測的陽性CT值門檻，並將密切接觸者的隔離時間從14天縮短到7天。

國際奧委會透過聲明表示，這些調整「是為進一步適應當前環境的現實狀況，並支持奧運參與者」。

奧委會還說，這些調整可以向前追溯，並允許部分運動員重新參與賽事。

先前，部分代表隊官員表示，他們擔心更嚴格的檢測標準可能導致一些運動員無法參賽，包括部分曾經染疫康復的運動員。

聲明指出，規定放寬後，只有CT值低於35者會被視為陽性病例，並面臨3週隔離期。

國際奧會COVID-19對策專家小組主席麥克羅斯基（Brian McCloskey）23日表示，冬奧主辦單位原本認定CT值小於40者即為陽性。

根據IOC的說法，現在PCR檢測值為35或以上者將不再被歸類為陽性，而是會被視為密切接觸者，以相同方式進行管理，且他們本身不會再有任何密切接觸者。

CT值低於35的COVID-19陽性確診者，如果沒有出現任何症狀，且連續3天CT值都保持在35或以上，就可離開指定隔離設施，返回原本的住宿地點和閉環系統。

返回閉環系統後，確診者將被視為密切接觸者進行管理。他們仍可參賽，但會受到額外測試與限制。

此外，IOC指出，冬奧主辦單位和國際奧委會正制定另一項政策，以允許檢測結果反覆呈現陽性的參與者盡早返國，相關規定之後將單獨宣布。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110124