宋佩欣WSBL首秀 邱啟益：不及格但別太苛責

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來自美國的華裔球員宋佩欣（左）加入女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織，25日初登場，教頭邱啟益認為，首秀表現不及格，但盼大家不要太苛責。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）來自美國的華裔球員宋佩欣加入女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織，今天初登場，儘管教頭邱啟益認為，表現不及格，但他也為宋佩欣緩頰，她還在適應，盼大家不要太苛責。

WSBL今天在台北體育館展開第2循環賽事，台元以84比68擊敗中華電信，台元以林文佑表現最佳，繳出本季個人新高21分，外線9投5中。

WSBL首名華裔球員宋佩欣今天披上台元戰袍的處女秀則備受關注，替補出賽4分13秒，以1籃板作收。

台元教頭邱啟益賽後接受媒體聯訪時表示，宋佩欣首秀表現不及格，「對台灣整體速度還不是很適應，變成比較鈍一下，今天打起球來會這麼慌張是有原因的」。

不過邱啟益認為，宋佩欣還在適應台灣球風以及與球隊磨合，若再給她一點時間會越來越好，他強調：「雖然不及格，但大家不要太苛責。」

邱啟益也對宋佩欣外線能力有所期待，他透露，宋佩欣練習時定點投籃很準，希望未來能扮演球隊定點射手的角色，他也稱讚宋佩欣學習能力很快，但與隊友之間的默契還待培養。

談到新隊友，林文佑認為，宋佩欣能力跟身體素質都很好，但因中文不佳，溝通上還是會有一些不明白的地方，但她強調，「宋佩欣很努力，我們還有時間讓她更融入」。（編輯：張雅淨）1110125