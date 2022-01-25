阿拉薩僅拿8分 台藝大贏球教練卻最感謝他

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（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣藝術大學今天歷經延長賽以82比76擊敗萬能科技大學，也是球隊5年來首度重返UBA男子組8強，教練葛記豪賽後特別感謝全場僅拿8分的外籍生阿拉薩，「他幫了球隊太多。」

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組最終階段預賽，今天在台灣藝大與世新大學兩地開打，壓軸登場的台灣藝大擊敗萬能科大後拿下第9勝，也搭上8強列車。

來自甘比亞、身高207公分的台灣藝大外籍生阿拉薩（Joof AlaSan），今天僅繳出平本季單場最低的8分，另有21個籃板，賽後葛記豪特別點名感謝本場犧牲自己數據的阿拉薩，「就算他沒有得分，他一直透過其他方式來鼓勵隊友。」

阿拉薩賽後表示，他其實很在乎個人數據，但他強調：「球隊還是凌駕在個人之上，而且今天我們贏下了一場非常重要的比賽。」

至於教頭點名感謝，對此阿拉薩則酷酷地說：「他不需要感謝我，說實話我更感謝他，因為他給了我機會，讓我去學習怎麼打籃球，也讓我可以朝著下個階段邁進。」言下之意未來他有意朝職業發展，對此他也大方承認：「沒錯。」

而葛記豪表示，阿拉薩剛加入球隊時，也歷經與隊友的磨合，而南非籍的喬納森甚至和他吵到快翻臉，如今兩人卻成為麻吉，球隊氣氛也變得更好。

喬納森透露，陣中會說英語的球員並不多，而他就是少數能溝通的代表，在溝通的過程中難免有些摩擦，不過他在適時關心阿拉薩的身體狀況後，兩人反而成為好友。（編輯：李錫璋）1110125