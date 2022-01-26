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WSBL關鍵三分球加致勝抄截 台電賞電信5連敗

2022/1/26 21:20
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（中央社記者龍柏安台北26日電）WSBL台灣電力控衛陳孟欣在比賽結束前42.3秒飆進關鍵三分球，加上隨後張譯文抄截後快攻上籃，靠著這波5比0攻勢甩尾，終場台電以56比52擊敗中華電信，賞給對手5連敗。

女子超級籃球聯賽（WSBL）今天在台北體育館進行2場比賽，本季勝場還未開胡的電信，今天克服雙位數落後，靠著潘姿吟最後1分7秒籃下硬打得手，追到只差1分。

接下來台電陳孟欣與張譯文聯手拉出5比0攻勢提前奠定勝基，而她們本季只用5場比賽就拿下2勝，上季她們出賽12場，總共僅拿下1勝。

歷經前幾季低迷戰績，到如今看到球隊的蛻變，郭佳紋認為，這幾年球隊補進了很多新人，包括今天三分球立功的控衛陳孟欣與長人劉昕妤等，球隊變得年輕，氣氛也跟著轉變。

台電目前兩大主戰力郭佳紋與劉希曄都掛病號，等到兩人歸隊，戰力將更完整，郭佳紋也放話：「目標例行賽至少要拿下第3。」

演出致勝抄截的張譯文也附和，上季因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致季後賽遭腰斬，最後與電信並列第3封關，「不想讓人覺得我們是僥倖才排第3。」

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電信王牌前鋒黃湘婷攻下全場最高的18分，並外帶9個籃板，可惜最後失誤遭對手抄走快攻，葬送逆轉契機，她無奈地說：「自己沒有處理好，另一方面戴著口罩打比賽很喘，最後也有點沒力了。」

過去8季例行賽台電排名都是倒數第1，如今反倒是電信淪為墊底，黃湘婷也承認：「她們在進步，我們則在老化。」她認為自家新生代球員不是沒有能力，只是需要更多的信心，當機會來臨時要能夠把握。（編輯：張雅淨）1110126

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