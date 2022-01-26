台元將士用命 逼國泰吞下近4年來首敗

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（中央社記者龍柏安台北26日電）WSBL台元紡織今天靠著超級新人林蝶拿下全場最高的20分、12籃板，終場65比58擊敗女籃霸主國泰人壽，逼對手吞下近4年來首敗，跨季57連勝也宣告中斷。

WSBL女子超級籃球聯賽今天在台北體育館內進行2場比賽，稍早台灣電力以56比52擊敗中華電信，讓對手苦吞開季5連敗，晚間則由台元與國泰壓軸登場，而國泰吞下1458天來的首敗，也讓現場球迷情緒沸騰。

國泰近3季例行賽都是全勝封后，上一次輸球則是2018年1月29日以58比62輸給中華電信，加上本季開季4連勝在內，跨季寫下57連勝，不料今天終結在台元手上。

台元贏球固然欣喜，不過也傷了兩名大將，後衛朱育勤第2節還剩8分28秒切入時扭傷右膝，而上季得分后林文佑也在上半場結束前4分38秒防守時受傷退場，教頭邱啟益無奈地說：「明天上午會安排去檢查。」

邱啟益透露，比賽當天上午球隊就開會了1個小時，賽前設定的防守策略球員也有完美執行，他也透露一開始就預期會是焦土戰，因為雙方的防守強度都會很高，「我以我的球員為榮。」

過去曾效力國泰，如今轉戰台元的黃品蓁，直言：「每一次擊敗國泰都讓人印象深刻。」她透露陣中不少球員甚至激動地紅了眼眶。

國泰相隔4年後再吞敗仗，教練鄭慧芸表示，沒有人喜歡輸球，不過她強調更重要的是從失利中找到球隊問題，並設法解決。（編輯：張銘坤）1110126