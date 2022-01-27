WSBL台元擊敗台電 笑納5連勝

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女子超級籃球聯賽（WSBL）例行賽持續進行，台元紡織27日在新秀林蝶（中）繳出17分16籃板帶領下，終場以75比56擊敗台電，勇奪5連勝。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月27日

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織昨天賞給國泰女籃近4年來例行賽首敗，今天在新秀林蝶繳出17分、16籃板「雙十」成績帶領下，以75比56擊敗台電，勇奪5連勝。

WSBL今天在台北體育館展開農曆年前最後一天的賽事，首場由台元與台電交手，壓軸由國泰人壽出戰中華電信。

台元紡織昨天斬斷國泰跨季57連勝紀錄，但也傷了林文佑、朱育勤兩名主力，今天迎戰台電一役，延續昨天氣勢，上半場取得38比23領先。

台元下半場啟用板凳戰力，華裔球員宋佩欣再度亮相，而台電第3節由楊芷瑜率隊反攻，單節斬獲10分，力阻差距擴大。

台元帶著11分領先進入決勝節，相較於台元攻勢多點開花，台電關鍵時刻命中率下滑，最終台元以75比56帶走比賽勝利，將連勝場次推進至第5場。

台元新秀林蝶此役拿下17分、16籃板也是生涯新高，開季6場比賽就有5場繳「雙十」成績，也是本季新人后熱門人選，而隊友卓敬、彭曉彤各進帳15分、12分，華裔球員宋佩欣拿下2籃板、1助攻、1抄截，但得分依舊還沒開張。

彭曉彤賽後受訪坦言，2名學姊受傷，對團隊氣勢傷很大，但全隊展現團結一面，共同分擔責任，拿下這場勝利。

面對即將到來的農曆春節，考量球員辛苦，加上WSBL休兵1個多月，3月11日才有比賽，台元教頭邱啟益決定讓球員好好休息，放12天長假，預計收假後，還有約1個月時間調整，迎接接下來的賽事。

另外，國泰跨季連勝紀錄中斷後，今天重振旗鼓，面對中華電信主力潘姿吟休兵，兵多將廣的國泰最終以83比53大勝。

國泰徐玉蓮攻下全隊最高15分、外加7籃板，鄭伊秀則拿下13分、5籃板；電信以王游乙文表現最佳，貢獻15分、2助攻、2抄截。（編輯：張雅淨）1110127