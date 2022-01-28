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黃暐傑與舊金山巨人簽約 睽違2年重返美職

2022/1/28 18:03（1/28 18:33 更新）
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曾經上過大聯盟的台灣投手黃暐傑（圖）28日確定與舊金山巨人隊簽約，經過2年等待，他終於重回美國職棒。（中華棒協提供）
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（中央社記者楊啟芳台北28日電）曾經上過大聯盟的台灣投手黃暐傑今天確定與舊金山巨人隊簽約，經過2年等待，他終於得到重回美國職棒體系的機會，現在已經在美國準備新球季，盼再度爭取上大聯盟。

前陣子黃暐傑在多明尼加冬季聯盟加入東方之星隊，持續出賽維持手感。黃暐傑在近日已經順利與美職舊金山巨人隊簽約，日前直接從多明尼加移動到美國，將向球隊報到。黃暐傑是巨人隊史第4名台灣選手，目前還在球隊的球員有投手鄧愷威。

28歲的黃暐傑自2015年開始效力美職亞利桑那響尾蛇隊，2018年轉戰德州遊騎兵隊，並在2019年順利升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟的台灣球員，出賽4場、投5.2局，防禦率3.18，送出2次三振。

小聯盟2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消賽季，黃暐傑在該年8月遭到遊騎兵隊釋出。之後黃暐傑一直在等待回到美職的機會，中間有2度想到澳洲職棒爭取表現舞台，但都因為疫情沒有成行；去年底黃暐傑加入多明尼加冬季聯盟，繳出不錯的成績，讓他爭取到重返美職的機會。

對於黃暐傑加盟巨人隊的消息，他的經紀公司回覆，「暐傑的狀況以球隊公布為主，暫時沒有回應。」（編輯：張雅淨）1110128

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