俄花滑新星藥檢未過卻獲解禁 國際奧會上訴

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（中央社北京11日綜合外電報導）國際檢測機構今天表示，俄羅斯花式滑冰小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）對一種禁藥的檢測未過，但俄羅斯反禁藥組織解除她暫時禁賽的懲處，國際奧會將提出上訴。

路透社報導，國際檢測機構（International Testing Agency）表示，15歲的瓦莉娃去年12月25日在俄羅斯全國錦標賽的藥檢樣本，2月8日驗出陽性反應。

國際檢測機構在聲明中說：「國際奧林匹克委員會（IOC）將行使上訴權利，不會等待俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）做出合理決定，因為在瓦莉娃參加下一場比賽（2022年2月15日女子單人滑）前，最終決定必須出爐。」

體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport） 將處理上訴程序。

國際檢測機構指出，瓦莉娃2月9日對RUSADA反禁藥懲戒委員會（Disciplinary Anti-Doping Committee）做出的暫時禁賽懲處提出挑戰，同日舉行聽證會。2月9日晚間，RUSADA反禁藥懲戒委員會翻案，解除她的暫時禁賽令，讓她得以繼續參加北京冬奧賽事。

俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee, ROC）的滑冰選手7日在花式滑冰團體賽摘金，但頒獎典禮因法律因素延後舉行。

瓦莉娃昨天已在北京首都體育館附近的溜冰場練習，今天又現身溜冰場。

俄羅斯運動員因曾違反禁藥規定，遭裁決參賽時不得有國旗與國歌出現。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110211