羅力中職年資可累積計算 只差81天就滿9年

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中職富邦悍將隊確定簽回洋投羅力（圖），羅力本季可望達成年資規定，成為不占洋將名額限制第一人；根據聯盟規定，羅力本季只需登錄滿81天就達標。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職富邦悍將隊確定簽回洋投羅力，羅力本季可望達成年資規定，成為不占洋將名額限制第一人；根據聯盟規定，羅力2012年一軍登錄日期可累積計算，本季只需登錄滿81天就達標。

富邦悍將隊今年球季備妥6名洋將，2月初正式公布簽回長期合作的洋投羅力，羅力2012年首度來台效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），2015年轉效力義大犀牛隊（富邦悍將隊前身），目前累積中職年資8年。

根據聯盟規定，洋將效力中職滿9個球季，隔年起可以不占洋將名額。聯盟今天解釋，根據聯盟規章「年資累積」計算規定，羅力2012年球季登錄天數可以累積計算，但投球局數不能累積。

根據計算，羅力2012年球季一軍登錄約44天，按照聯盟規定，羅力今年球季一軍登錄天數不需達125天，只要登錄滿81天就可以達標，隔年起不占洋將名額限制。

但聯盟表示，羅力符合資格後，只是不占洋將名額，註冊、登錄上場不受限，但身分仍然是外籍球員，還是受「228條款限制」，在2月底以前，母球團之外的球團仍不得和他接觸。（編輯：管中維）1110214