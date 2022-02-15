HBL金甌讓182公分長人游沁樺控球 逼陽明吞首敗

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（中央社記者龍柏安台北15日電）HBL金甌女中長人游沁樺今天成為對手無解的難題，她不僅能裡能外，還能兼打控衛，她攻下20分、13籃板、4助攻與4抄截，率隊67比49逼陽明高中吞下本季首敗。

110學年度HBL高中籃球聯賽女子組8強賽今天在板橋體育館與新莊體育館兩地進行，本季未嘗敗績的陽明高中，第2節僅拿7分種下敗因，7連勝也遭對手斬斷，並讓金甌女中在8強賽開胡。

今年高三的游沁樺身高182公分，是全隊最高的球員，在聯盟中也僅次淡水商工187公分的中鋒趙云楓與184公分的蕭豫玟，今天比賽泰半時間由她運球過半場，也讓她成為場上最特殊的焦點。

游沁樺透露，去年教練心血來潮，上午告訴將要幫她轉型控球，她沒有多想，沒想到下午訓練她就開始打控衛，她也承認，剛開始的確有些不習慣，「因為失誤變得很多，也不太會拿捏出手與傳球的時間。」

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金甌教頭楊政盛表示，讓游沁樺改打後衛不是心血來潮，而是經過一段時間考量，他說，游沁樺有高度、有視野，加上也愛在外圍做動作，本身就具備了控球的能力，未來若繼續往更高殿堂發展，也勢必面臨轉型，還不如趁早開始準備。

金甌今天打破陽明的不敗金身，還順勢開胡，游沁樺承認，這她還真沒想過，「她們全勝晉級，還沒輸過比賽，知道她們不好打，所以我們也放開來去打。」（編輯：吳協昌）1110215