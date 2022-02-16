HBL曾睦軒繳20分16籃板 教練盼成為進化版何守正

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（中央社記者龍柏安台北16日電）松山高中台俄混血前鋒曾睦軒，擁有195公分的身高與俊俏外型，教練黃萬隆以子弟兵何守正做為曾睦軒模板，今天曾睦軒拿下20分、16籃板，率隊84比76擊敗錦和高中。

110學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽，今天在板橋體育館與新莊體育館進行第4天賽事，由於明天將休兵一天，隊史首度挺進8強的錦和高中也毫無保留，全場緊咬松山高中，直到第4節氣力放盡才吞敗。

出生自台灣的曾睦軒，父親是台灣人，媽媽則是俄羅斯人，他在小學4年級才搬到莫斯科，高中原打算赴美唸書，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情才返台，因緣際會下加入「綠色神盾」松山。

談起愛徒，黃萬隆認為何守正就是曾睦軒的模板，兩人同樣擁有高度，也有出色外線，「不過曾睦軒的爆發力又比何守正更好一點。」

曾睦軒則透露，他的確看過學長打球，也知道何守正的身材比他更壯，甚至打法也比他更強勢，「要打得更強勢，這也是教練給我最大的課題。」

雖然在台灣出生，不過曾睦軒國小後長期旅居俄羅斯，他承認，剛加入球隊時，「和大家聊天好像不在相同頻道上，他們說的笑話我都聽不懂，現在好多了。」

上季曾睦軒沒有擠進HBL正式名單，直到本季才領到球衣，對此他沒有感到不滿，因為籃球是團隊運動，他在過去一年瘋狂吸收知識與觀念，他也謙遜地說：「我還有很多東西要學。」（編輯：張芷瑄）1110216