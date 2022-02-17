洛杉磯公羊冠軍遊行 MVP庫普穿Kobe球衣致敬

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）職業美式足球NFL公羊隊今天舉行冠軍遊行，2萬球迷上街慶祝；超級盃MVP庫普穿湖人球衣亮相，向球迷說「這是一座懂得拿冠軍的城市，這要歸功Kobe」。

公羊隊球員和教練上午站上幾輛大型巴士，沿著南加州大學（University of Southern California）校園周邊，進行1.7公里長的冠軍遊行。球迷夾道歡呼，有人冒險爬上圍牆、交通號誌爭睹球星，空中飄散藍色和黃色紙花。人群呼喊：「誰的主場？公羊主場！」（Whose House？ Rams House！）

隊伍奪冠之後，在自家城市遊行是美國職業運動的傳統，但兩年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩下，職籃湖人和職棒道奇2020年奪冠，遊行被迫取消；公羊隊13日超級盃賽事中，以23比20擊敗辛辛那提孟加拉虎，贏得年度冠軍，疫情趨緩下球迷終於走上街頭慶祝。

洛杉磯過去有「天使之城」的美名，近2年洛城隊伍連奪職籃NBA、職棒MLB與美式足球NFL冠軍，美國媒體、NBA球星詹姆斯（LeBron James）都說，「天使之城」已經變成「冠軍之城」。

獲選超級盃最有價值球員（MVP）的庫普（Cooper Kupp）來自華盛頓州，公羊隊靠著他兩次關鍵的接球達陣，贏得隊史第2座超級盃。他今天在慶祝舞台上，幾句感言博得在地洛杉磯人熱烈迴響。

他稱洛杉磯是一座「懂得拿冠軍的城市」，並歸功給已故NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）。在此之前，洛杉磯的上一場冠軍遊行，就是2010年布萊恩率領湖人隊奪冠之後所舉行。

庫普說：「我站在這裡，這是一座知道怎麼拿冠軍的城市，我們在這裡慶祝的冠軍，Kobe也有功勞，他屬於這個舞台。我告訴你們，是Kobe立下標準。我只知道一件事，那就是繼續努力、讓我們再贏一次。」

庫普身上穿著布萊恩的湖人隊球衣，跨越運動種類，向這座城市的偉大球員致敬。球迷之間，除了大多數藍黃配色的公羊球衣，也可見到湖人隊、道奇隊球迷一起來慶祝。

在地出生、長大的湯普森（Thompson）向中央社記者表示，自己同時是道奇、湖人與公羊的球迷，非常懷念過去這座城市舉行過的所有冠軍遊行，可惜道奇、湖人2020年奪冠，受疫情攪局，感謝公羊隊帶來10多年來唯一的這場封王遊行。

黎安（Leean）與布里安娜（Brianna）與3個孩子，開了1個多小時的車，帶了攜帶式座椅，早早在街邊占位。黎安戴著道奇隊的棒球帽，身穿公羊隊球衣，布里安娜與3個孩子也都穿著球衣。

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黎安說，這屆超級盃緊張刺激，心臟差點受不了，感謝公羊隊上下齊心，把冠軍留下來。他引用公羊球員唐諾（Aaron Donald）的話：「當你很想要達成一個目標，那就加倍努力，一定會得到它。」

公羊奪冠，全城沉浸在歡樂氣氛中。這場遊行之前，湖人當家球星詹姆斯在推特發文說，自己的湖人隊與道奇、公羊應該舉行一場聯合大遊行，再以現場演唱的音樂會做為結尾，並稱洛杉磯是「冠軍之城」。（編輯：周永捷）1110217

職業美式足球NFL洛杉磯公羊隊舉行冠軍遊行，球迷夾道歡呼，數十輛重型警用機車開道。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月17日

職業美式足球NFL洛杉磯公羊拿下超級盃冠軍，16日舉行冠軍遊行，球迷夾道歡迎，滿天紙花飛舞。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月17日

疫情以來，美國洛杉磯的職業運動隊伍，相繼有職籃NBA湖人、MLB道奇奪冠，但因疫情無法舉行大型慶祝活動。職業美式足球NFL公羊隊奪冠，球迷上街慶祝，重溫冠軍遊行的滋味。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月17日

職業美式足球NFL公羊隊舉行冠軍遊行，超級盃最有價值球員MVP庫普（Cooper Kupp）身穿湖人隊球衣（左3），他在舞台上稱洛杉磯是最懂得奪冠的城市，向已故NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）致敬。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月17日

職業美式足球NFL洛杉磯公羊隊拿下超級盃冠軍，16日舉行遊行慶祝。黎安（Leean）與布里安娜（Brianna）夫妻與3個孩子全身穿上公羊球衣，在街邊占好位置。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月17日