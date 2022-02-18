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HBL淡商逆轉勝陽明 女子組率先晉4強

2022/2/18 15:06
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（中央社記者龍柏安台北18日電）HBL女子組傳統強權淡水商工今天克服上半場6分落後，靠著韓汛攻下全隊最高的21分，蕭豫玟也有12分、20籃板，終場72比62逆轉勝，成為聯盟首支提前確定晉級4強的球隊。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，昨歷經1天休兵，今天在新莊體育館與板橋體育館兩地重燃戰火，8強賽拉出4連勝的淡水商工，今天再勝陽明取得第5勝，不僅報了預賽1分惜敗的一箭之仇，也率先搭上駛向4強的列車。

淡商教頭陳美莉表示，這場比賽除攸關晉級，同時也是復仇之戰，因此賽前一晚她難得沒睡好，所幸球員爭氣，淡商如願成為聯盟首支晉級4強的球隊。

聯盟籃板后蕭豫玟今天依舊掌控禁區優勢，她自8強賽迄今場均可繳出22.2個籃板，且每場最少都能拉下17個以上籃板，2月14日面對普門中學，她更猛抓32籃板，甚至比對手全隊的27個還多。

對於籃板如噴井式爆發，蕭豫玟表示，在8強賽前她有針對籃板做自主訓練，在移位爭搶也更積極，她並透露，比起得分，她反倒更愛籃板苦工，就算進攻也鮮少拉到外圍投籃，「因為投籃就沒有機會抓籃板。」

永仁高中高三中鋒張聿敏日前曾放話，想挑戰聯盟籃板后，對此蕭豫玟則冷回：「她拿不到，籃板后是我的。」

陽明「最強女高中生」張聿嵐今天攻下最高的30分、11籃板，另有5抄截、3助攻與1阻攻，可惜隊友熄火，除她之外沒有任何人得分達到雙位數，陽明也吞下8強賽的第2敗。（編輯：張芷瑄）1110218

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