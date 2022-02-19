HBL陽明背水一戰扳倒北一女 助永仁晉4強

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（中央社記者龍柏安台北19日電）背水一戰的陽明高中今天王牌張聿嵐熄火僅拿6分，不過高三的陳佳妤與施佩儀挺身而出，兩人合力攻下37分，助球隊68比55擊敗北一女中，保一線生機，也幫助永仁高中晉4強。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，今天在新莊體育館與板橋體育館兩地舉行，女子組淡水商工與北一女中都已提前晉級，而今天陽明贏球，也順手把永仁高中推進4強門內，女子組4強只剩最後一席還未出爐。

陽明教頭李台英認為，張聿嵐此役得分不多，但有其他球員跳出來，得分從點擴張到面，反讓比賽更好打，包括今天在內的最後2場比賽，陽明必須全勝才能搭上4強末班車，她也告訴球員：「現在我們有輸不得的壓力，但只要挺過這一關，我們會更強大。」

本季場均可拿下18.8分的張聿嵐，今天只拿6分，所幸高三後衛陳佳妤攻下20分，施佩儀也進帳17分，兩人合力留住勝利，保住晉級一線生機。

陳佳妤表示，她們已是最後一年了，如果再不打好舞台就沒了，施佩儀也說：「我們豁出去了。」

陽明日前輸給金甌女中，昨天再輸淡商，導致今、明兩天的比賽非贏不可，施佩儀承認，一開始她們很害怕，如今已先過了第1關，明天只要再勝永仁，就能壓線晉級4強，她強調：「會先從防守開始做起。」

陽明本季還未和永仁交鋒，李台英表示，雙方只有暑假的小盃賽有碰過頭，當時她們雖是勝方，但仍沒輕敵本錢，「明天比賽我們會全力求勝。」（編輯：吳協昌）1110219