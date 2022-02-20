PLG洋將里金斯首秀 國王擊退鋼鐵人重返第2

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 國王洋將里金斯今天初登場繳出17分、7籃板、5助攻、3抄截，率領國王以100比70大勝高雄鋼鐵人，例行賽排名重回第2。

高雄鋼鐵人在主場高雄市鳳山體育館迎戰新北國王，陣中主力呂政儒因手指受傷缺陣，而洋將布朗（Taylor Braun）、禁區坦克王柏智也掛免戰牌，受傷兵所擾的鋼鐵人此役以單洋將應戰。

國王洋將里金斯（DeAndre Liggins）則迎來在PLG首秀，與另名洋將湯瑪士（Thomas Welsh）搭配出擊。

鋼鐵人開賽拉出14比0攻勢，國王在首節還剩5分38秒靠著楊敬敏跳投，團隊得分總算開張。

鋼鐵人首節在陳又瑋領軍下，最多握有17分領先優勢，次節團隊進攻當機，僅添得7分，反觀國王洋將湯瑪士次節個人就斬獲8分，率隊以45比34反超。

國王找回節奏後，第4節在「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）單節15分挹注下，團隊單節轟下35分，最終以30分差大勝，國王戰績7勝5敗，排名擠下富邦勇士，重返第2，距離龍頭福爾摩沙台新夢想家僅有1場勝差。

新北國王13名球員中此役僅1人得分掛蛋，而戴維斯攻下17分，里金斯初登場斬獲17分，外加7籃板、5助攻、3抄截，展現全能身手，而湯瑪士貢獻15分、19籃板。

鋼鐵人總教練貝瑞（DeMarcus Berry）賽後表示，少了呂政儒與布朗，影響球隊的進攻選擇，讓「得分乾旱期」的問題更加嚴重，但他也肯定隊上幾名年輕球員把握機會，「打得很拚、很努力」，但還是不足夠讓球隊贏球。

鋼鐵人洋將班森（Keith Benson）全場拿下21分、18籃板白做工，鋼鐵人苦吞3連敗。（編輯：方沛清）1110220