傷大拇指需休6到8週 保羅例行賽恐將報銷

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（中央社克里夫蘭20日綜合外電報導）上季殺進美國職籃NBA總冠軍賽、目前西區龍頭鳳凰城太陽的主力控球後衛保羅因右手大拇指扯裂性骨折，恐將缺陣兩個月，剩下的例行賽預料無法再上陣。

保羅（Chris Paul）是在鳳凰城太陽16日對上休士頓火箭的比賽中，面對泰特（Jae'Sean Tate）的防守時受傷。他隔天到洛杉磯接受核磁共振（MRI）檢查，然後前往克里夫蘭報到，準備參加明星賽。

36歲的保羅原本預料會在今天的明星賽中上場，但最終事與願違。

在傷勢嚴重程度還未明朗前，保羅曾說，「球隊目前戰績48勝10敗，而我知道，就算我們偶爾輸了幾場比賽，大家會撐住」。他也提到說：「受傷總令人感到挫折，幫我治療手的外科醫生，現在就像我的家人一樣。」

保羅過去就曾有手部和手腕受傷的病史。

太陽本季至今58場比賽，保羅通通沒有缺席，他平均每場比賽可貢獻14.9分、4.5籃板及全聯盟最佳的10.7助攻。

明星賽後，太陽將在24日例行賽於客場挑戰奧克拉荷馬雷霆。若依照時間表，保羅於8週後復出的話，他將能趕上4月開始的季後賽。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110221