吳丞哲遭釋出曾想考警察 轉戰獅隊想證明自己

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（中央社記者楊啟芳高雄21日電）去年遭到樂天桃猿隊釋出的吳丞哲，今年轉戰統一獅隊誓言要「封鎖樂天」，他說，遭到釋出後一度心情低落，考慮報考警察，但最後在家人支持下重拾棒球，想重新證明自己。

26歲的吳丞哲、22歲的江國謙去年遭到樂天桃猿隊釋出，今年2人到獅隊很快就通過測試、正式入隊，昨天的開訓儀式上，吳丞哲還霸氣喊出要「封鎖樂天」。

網羅這2名投手入隊，獅隊教頭林岳平說明，主要是為了讓一些新秀投手有時間養成，因此需要擴充有經驗的投手。

而且現在牛棚陣容中有4名投手年紀偏大，包括王鏡銘、邱浩鈞、江承峰、傅于剛，林岳平表示，雖然他們都還可以投，但若要連續出賽，對他們來說會是不小的負荷，所以要多準備一些投手，這也是為什麼會補進吳丞哲、江國謙。

會喊出要「封鎖樂天」，吳丞哲今天接受媒體訪問時指出，主要是當初沒想過會這麼快離開，雖然前幾年因為投球動作有狀況造成球速下滑，但到去年已慢慢好轉，球速回到142公里左右，「但還是被釋出了，今年要努力爬起來，證明自己還能投。」

吳丞哲坦言，去年底接到被釋出的電話時相當錯愕，情緒很低落，「明明還能投，但怎麼就離開了。」灰心的他一度想要放棄棒球，由於從小就有當警察的志願，曾考慮要去考警察，也曾想開早餐店，「但家人希望我還能打就繼續打。」

由於吳丞哲的爸爸是獅迷，吳丞哲笑說，爸爸知道他要加入獅隊，就開心地打電話給他，「爸爸鼓勵我，既然找到新工作就要好好努力，而且又是加入他支持、喜歡的球隊。」

林岳平指出，吳丞哲目前主要是差在球速，「希望透過不一樣的訓練、環境，看能否找回身手，所以會給他一點時間。」

吳丞哲表示，餅總會從傳接球、牛棚時就幫他修正投球，「他認為我的動作要先從傳接球做好，在牛棚的動作才會流暢。」（編輯：戴光育）1110221