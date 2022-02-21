陳盈駿因傷缺陣 台灣男籃2/22赴日拚世界盃資格賽

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣男籃明天啟程赴日本沖繩參加世界盃資格賽，中華民國籃球協會今天公布14人名單，旅外好手陳盈駿因傷缺陣，此役由周儀翔領軍，周儀翔明天將從中國飛往日本與台灣隊會合。

2023年世界盃男籃資格賽第1輪第1、2階段部分賽事在沖繩舉行，台灣男籃25日首戰對決澳洲，隔日與日本碰頭，27日休兵1天，28日再與澳洲交手。

籃協今天發布新聞稿宣布，台灣男籃將於22日啟程赴沖繩，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在國際間仍屬嚴峻，加上主辦地點日本沖繩國際機場疫情影響未開放，資格賽採泡泡模式進行，台灣男籃將先搭乘專機至東京，大會則提供參賽隊伍東京至沖繩的專機服務。

台灣男籃這次由外籍教練帕克（Charlie Parker）、執行教練楊哲宜、教練吳俊雄、廖覎鋕組成教練團，共有14名球員前往日本參賽。

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效力於中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的台灣好手陳盈駿因腳傷缺席此次賽事，將由周儀翔領軍出征，而周儀翔日前確定結束CBA征途，返台加盟台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人。

除了周儀翔外，其他13名球員分別為魏嘉豪（中信）、吳曉謹（海神）、周桂羽（富邦）、范士恩（台啤英熊）、林正（領航猿）、韓杰諭（國體）、林信寬（台師大）、江均（輔大）、白曜誠（義守）、林子洧（高師大）、林秉聖（中信）、王律翔（鋼鐵人）、阿提諾（William Artino）（歸化），教練團每場比賽將根據對戰組合及球員狀況登錄12名球員出賽。（編輯：管中維）1110221