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台灣男籃抵達沖繩 備戰世界盃亞洲區資格賽

2022/2/23 21:06
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（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣男籃代表隊昨天上午搭機飛往日本成田機場，在與旅外球星周儀翔會合後，晚間再搭乘專機飛往沖繩，全隊今晚正常操兵，籃協副秘書長李雲翔說：「士氣很高昂。」

2023世界盃男籃亞洲區資格賽B組賽事將於2月25日由台灣男籃迎戰澳洲，次日則要遭逢地主日本，待休兵1日後，於28日將再戰澳洲，這也是新歸化球員阿提諾的台灣男籃首秀。

台灣男籃昨天上午8時搭乘專機飛往日本，李雲翔表示，由於日本安排晚上8時30分再搭乘專機跟澳洲要一起飛往沖繩，因此籃協在機場附近提前預定飯店，且以1人1室，減少球員轉機等待的疲勞。

台灣男籃在日本當地時間今天凌晨才抵達沖繩飯店，白天稍做休息後，晚上已恢復操兵，李雲翔表示：「無論是教練團、還是年輕選手都很認真，除了團隊、投籃之外，還包括重量訓練，全程大約3個小時。」

至於沖繩當地的防疫狀況，李雲翔則透露，日本安排各隊住在不同樓層，除飯店與球場往返外，不得前往其他地方，餐廳用餐也分成不同區域，整體安排還算安全。

依台灣男籃後天下午2時05分將迎戰澳洲，李雲翔強調，明天還有一天練球機會，他也期許小將們打出年輕球員的態度。（編輯：吳協昌）1110223

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