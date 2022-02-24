MLB勞資談判28日若未達共識 新賽季恐縮短

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（中央社佛羅里達州朱比特23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）表示，若球員工會與聯盟無法在28日前達成新的集體談判協議，新賽季將會縮短。

美國職棒大聯盟設下的協議達成限期為2月28日，以讓例行賽在3月31日如期展開。美國職棒大聯盟一名發言人在聲明中指出：「期限就是期限。錯過的比賽就是錯過的比賽。這些（錯過的）比賽將不支付薪水。」

美國職棒大聯盟與美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）代表今天連續第3天會面；聯盟提出最低薪資每年提高1萬美元，這意味2022年最低薪資為64萬美元；然而，球員工會要求的薪資金額為77萬5000美元，之後每年增加3萬美元。

另外，勞資雙方在競爭平衡稅（competitive balance tax，即豪華稅）門檻，以及為獎勵表現優秀之仲裁前球員的獎金池制度（bonus pool）等議題上，也存在巨大分歧。

聯盟與球員工會就獎金池制度提出的金額相差9500萬美元；過去兩天，雙方皆未討論到豪華稅問題。

球員工會執行小組委員會的8名成員中，有6人出席今天的會談，其中包括紐約洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、紐約大都會隊強投薛哲（Max Scherzer）和大都會游擊手林多（Francisco Lindor）。勞資雙方並定明天再次會面。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110224