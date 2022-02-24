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拚4強門票 UBA男8強賽政大台師大打頭陣

2022/2/24 18:02
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽明天登場，8支球隊將角逐4強席次，爭取前進台北小巨蛋的機會，首戰將由衛冕軍政治大學與台師大打頭陣。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽昨天落幕，女子組4強隊伍與上屆相同，由衛冕軍世新大學、台師大、文化大學、佛光大學出線，而男子組8強賽將於2月25日至3月4日在台大綜合體育館舉行，將展開單循環賽，取前4晉級，4強隊伍將於3月19日、20日在台北小巨蛋交手。

8強隊伍中，除了國體大、義守、台師大、健行以純本土陣容應戰外，政大、世新、台藝大與萬能均有外籍生助陣。

政治大學上季勇奪隊史首冠，本季預賽階段仍表現強勢，拿下13勝1敗，唯一敗績就是輸給健行科大。

健行上季挑戰3連霸失利，開季前原先規劃找來外籍生，但因部分原因生變，加上主力中鋒劉彥廷因屢次違反隊規遭退隊，將以12名本土球員迎接8強賽。

台灣藝大本季來勢洶洶，預賽以11勝3敗排名第2，8強賽將由得分、籃板和阻攻「3冠王」外籍生阿拉薩領銜，爭奪4強入場券。

另外，台灣男籃這次以年輕球員為主體出征2月日本沖繩舉行的世界盃亞洲區資格賽，陣容包括部分UBA 8強隊伍的球員，像是韓杰諭（國體）、林信寬（台師大）、白曜誠（義守），戰力是否受影響，值得關注。（編輯：吳協昌）1110224

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