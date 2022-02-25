萬金石馬拉松特展至3/20 立體波浪賽道供體驗

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新北市長侯友宜（前左2）25日出席萬金石馬拉松特展記者會，歡迎愛好萬金石馬拉松賽事的好友們一起運動，並邁向下個里程碑，也讓各家企業能參與分享，讓運動成為國家的經濟產業實力。中央社記者黃旭昇新北攝 111年2月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）2022新北市萬金石馬拉松邁向第20年，即日起至3月20日在市府大廳特展，還有模擬高低起伏的立體波浪賽道供體驗。市府今天表示，萬金石馬拉松朝百億產值邁進。

新北市長侯友宜、中華民國田徑協會理事長葉政彥、市府教育局長張明文，美津濃、富邦金控、太平洋建設等贊助企業代表，今天出席萬金石馬拉松特展記者會，也號召企業夥伴共同加入，打造台灣不凡的馬拉松賽事。

市府體育處表示，萬金石馬拉松運動賽事打造品牌，也是台灣唯一獲得世界田徑總會最高等級認證的標籤賽事，創造超過新台幣10億元的產值；今年是萬金石馬拉松20週年，目標是朝下個20年的百億產值努力。

體育處表示，2022萬金石馬拉松將於3月20日開跑，世界田徑總會因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這兩年調整標籤賽事認證規範，萬金石配合以「菁英賽」規格辦理；但為爭取最高等級，中華民國田徑協會協助市府以金標規格籌備賽事，為爭取白金標籤作準備。

體育處表示，今年的選手姓名牆移到板橋車站通道兩側，市府展場還有縮小版的波浪特色立體賽道可以體驗、打卡，也呼籲百家企業響應朝百億產值努力。

市長侯友宜會後接受聯訪表示，歡迎愛好萬金石馬拉松賽事的好友們一起運動，並邁向下個里程碑，也讓各家企業能參與分享，讓運動成為國家的經濟產業實力。（編輯：李錫璋）1110225