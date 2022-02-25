東西龍頭一哥帶頭飆分 NBA公牛、太陽持續連勝

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（中央社記者龍柏安台北25日電）NBA美國職籃下半季今天開打，暫居東、西部聯盟龍頭的公牛與太陽依舊連勝不止，靠著陣中一哥帶頭衝鋒陷陣，公牛以112比108擊敗老鷹，而太陽則以124比104輕取雷霆。

芝加哥公牛一哥德羅森（DeMar DeRozan）今天狂飆全場最高的37分，這也是他連續第8場比賽得分至少超過35分以上，且還保有50%以上命中率，他累計21投15中，並在最後1分鐘內包辦5分，幫助公牛克服3分落後逆轉，且將他們的連勝推進至6連勝。

值得一提的是，這也是德羅森連續第9場比賽飆破30分大關以上，僅次隊史紀錄保持人「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），在1990年12月25日至1991年1月14日締造的連續10場。

相較於公牛的驚濤駭浪，鳳凰城太陽今天的比賽顯然簡單得多，王牌射手布克（Devin Booker）今天攻下全隊最高的25分，加上全隊共有6人得分達雙位數，客場124比104踢館奧克拉荷馬雷霆，拿下近來的8連勝。

太陽後場司令官保羅（Chris Paul）手指骨折缺陣，布克則改打控球後衛，今天他送出本季新高的12助攻與生涯單場最多的6抄截，太陽首節靠著一波14比0攻勢拉開差距，第1節打完以31比14取得大幅領先。

雷霆沒有束手就擒，第4節他們一度追到只差3分，不過太陽隨後再用一波30比13攻勢關門，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也稱讚布克，認為他將比賽控制的很好。（編輯：張芷瑄）1110225