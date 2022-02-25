高中木棒聯賽南英延長賽勝東體 2隊皆晉級

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事25日持續進行，南英商工與台東體中鏖戰到延長賽，南英後援投手宋連恩投5局無失分，僅被敲出4支安打，助隊以7比3奪勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年2月25日

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）高中木棒聯賽第3階段賽事，南英商工與台東體中在今天賽前已確定晉級第4階段，不過A組2、3名之爭仍鏖戰到延長賽才分出高下，南英終場以7比3贏球，取得分組第2名。

普門中學以A組第一前進8強，淘汰陽明高中，也讓南英、東體篤定取得第4階段門票，兩隊交手攸關分組排名。此戰在台體大棒球場進行，南英在3局上利用高飛犧牲打先馳得點；東體則在5局下靠著2次失誤以及林宇鴻的二壘安打攻下2分超前。

雙方在第6局各得1分，南英在9局上利用失誤扳平成3比3，將戰線逼進延長賽，採取「突破僵局制」。先攻的南英用觸擊推進後再藉著高飛犧牲打，攻進超前分，吳柏萱、郭庭佑接著敲出安打先灌進4分；下半局東體無功而返，讓南英帶走勝利。

南英2任投手表現出色，先發投手劉宗翰投5局失3分（1分責失）；宋連恩後援5局無失分，僅被敲出4支安打，拿下勝投，兩人共送出11次三振。宋連恩在第3階段獨攬2勝，總教練何信賢表示，宋連恩第一場比賽狀況不太好，因雨延賽4天有休息到，今天狀況不錯，球比較會跑。

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A、B組晉級結果已經出爐，善化高中今天以3比1擊敗東石高中，加上北科附工以3比6輸給三民高中，三民高中拿下3勝以B組第一晉級，而善化高中、北科附工、東石高中3隊戰績都是1勝2敗，比較對戰優質率後，由善化、東石晉級。

普門中學今天靠著趙佳誠敲出2分砲，以12比2提前6局擊敗陽明高中，拿下3勝以A組第一晉級8強第4階段，A組還有南英商工、台東體中確定晉級。（編輯：張芷瑄）1110225