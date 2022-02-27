更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭
國際

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
SWIFT是什麼？俄羅斯有多仰賴？被逐出影響一次看
首頁 / 運動

PGA本田菁英賽第3輪 潘政琮繳71桿並列第28

2022/2/27 12:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA本田菁英賽第3輪表現起伏，繳出4鳥、3柏忌，外加1記雙柏忌，打出71桿，3輪總桿數為高於標準1桿的211桿，暫時並列第28。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）本田菁英賽今天繼續在佛羅里達州棕櫚灘花園展開第3回合賽事，美國選手柏格（Daniel Berger）維持前2輪手感，第3輪依舊表現穩健，打出2鳥、1柏忌的69桿，連3輪都繳出6字頭成績，3輪合計以低於標準11桿的199桿，以5桿優勢，獨居領先，明天將挑戰生涯第5座美巡賽冠軍。

潘政琮前一站捷恩斯邀請賽勇奪第9，本季第2度闖進前10，本週轉戰本田菁英賽，他去年曾在這項賽事拿下並列第3的佳績。

潘政琮今天第3輪從第1洞出發，前9洞遭遇亂流，僅射下1鳥，吞下2柏忌，外加1記雙柏忌。

潘政琮轉場後在第10洞再度領到柏忌，所幸隨後穩住陣腳，表現漸入佳境，在最後5洞進帳3鳥收尾，以71桿繳卡，3輪合計211桿，暫時並列第28。（編輯：張雅淨）1110227

延伸閱讀
捷恩斯邀請賽首輪 潘政琮繳67桿並列第6PGA開幕戰勇奪並列第6 潘政琮：很大的鼓舞
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族