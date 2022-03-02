台鋼雄鷹隊盼經營高屏地區 澄清湖是潛力股

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台鋼雄鷹隊2日到中職簽加盟意向書，已經確定以高雄澄清湖棒球場作為未來主場，盼大本營涵蓋高屏地區。圖為台鋼集團會長謝裕民（右）與中職會長蔡其昌（左）完成意向書簽署，向媒體致意後離去。中央社記者張新偉攝 111年3月2日

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）台鋼雄鷹隊今天到中職簽加盟意向書，主場確定為澄清湖棒球場，盼大本營涵蓋高屏地區。雖然南部市場不好經營，不過球團董事長王炯棻用股票舉例，他認為澄清湖就是潛力股。

台鋼集團是南部在地企業，集團會長謝裕民表示，「T1職籃聯盟之前找我們時，我們就覺得南部運動產業需要更多人來提倡。」謝裕民笑說，自己是看著中職秘書長楊清瓏打球長大，以前則是喜歡看台南球隊統一獅的比賽，現在有機會加入中職感到很榮幸。

台鋼雄鷹隊已經確定以高雄澄清湖棒球場作為未來主場，如此一來台灣6都都會有球隊。中職會長蔡其昌表示，高雄市長陳其邁非常支持，屏東縣長潘孟安也希望未來台鋼的比賽能到屏東，「未來高屏地區就是台鋼雄鷹的大本營。」

樂天桃猿隊的前身La New熊隊就曾經營過澄清湖，不過成效不彰，因此外界一直有南部球迷不好經營的印象。雄鷹隊董事長王炯棻表示，北部一定比較好經營，但現在北部都有球隊，且台鋼集團是在高雄，「沒有理由不在高雄。」

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王炯棻指出，近期三級棒球隊都是北部球隊表現比較好，希望成為第6隊之後可以帶動高屏地區三級棒球風氣。王炯棻提到，雖然很多人說澄清湖棒球場條件較差，包括周邊沒有捷運，「但陳其邁市長允諾，未來捷運會通到澄清湖棒球場，未來一定會更好，這跟選股一樣，先選股價比較低的股票，但是有未來性。」

蔡其昌也對澄清湖的軟硬體改善提出建議，他指出，比賽場地基本上沒問題，但還是有些小瑕疵，希望讓球員比賽更安全；再來是球迷舒適性，某些特定位置怎麼調整最舒適；最後是行政空間包括貴賓室，「就像桃園、洲際都做很好的改善，建議可以在這3個角度來改善球場。」（編輯：張芷瑄）1110302