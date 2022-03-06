周彥農木棒聯賽好投 曾仁和指點目標球速破150公里

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強，三民高中投手周彥農（圖）先發6局無失分、好投壓制，雖無關勝敗但表現亮眼；他向曾仁和挖寶，不到半年球速進步4公里，還有出色的滑球、潛力備受看好。中央社記者謝靜雯攝 111年3月6日

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）高中木棒聯賽4強三民高中投手周彥農先發6局無失分、好投壓制，雖無關勝敗但表現亮眼；他向曾仁和挖寶，不到半年球速進步4公里，還有出色的滑球、潛力備受看好，目標畢業前投破150公里。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強三民高中今天與大溪高中交手，三民派出身高190公分的投手周彥農先發，總計用69球投6局，僅被敲出4支安打，投出1次四壞保送、4次三振，無失分，球隊終場以5比2拿勝、晉級冠軍戰。

周彥農去年高一就跟著球隊拿下木棒聯賽季軍，今年再幫助球隊闖進冠軍戰，總教練張榮勳表示，看到周彥農持續進步，碰到大場面、有危機時，不會像之前慌了手腳，有狀況時也很鎮靜。

周彥農有身高優勢，也是球探追蹤的重點球員，直球品質好、控球佳，還有出色的滑球，直球會往右打者的內角走，滑球會往外角跑，去年木棒聯賽時球速還不到140公里，去年底投破140公里，目前最快球速飆至144公里。

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周彥農表示，今年動作跟去年比，有調整滿多東西，除了投手教練幫忙，也有去培訓營學習新的東西，三民畢業的學長、現效力中職樂天桃猿隊的投手曾仁和回母校指導，也會分享重量、爆發力訓練的方法，賽前用曾仁和教的調整方式，球速進步看到成效。

周彥農多看多學，四處問，希望可以幫助球技提升，目標高三畢業前球速投破150公里，他明確表示，畢業目標就是職棒，但現在不受限是要旅外還是挑戰中職，做自己該做的事情、持續進步，時候到了自然就會知道結果。（編輯：張雅淨）1110306