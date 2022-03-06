高中木棒聯賽排名賽 穀保、南英7日交手

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）排名賽，穀保家商6日終場以9比1、7局擊敗普門中學，7日將與南英商工打5、6名排名賽。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月6日

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）高中木棒聯賽排名賽穀保家商今天靠著馮皓先發7局失1分、好投壓制，終場以9比1、7局擊敗普門中學，南英商工以7比0、7局擊敗台東體中，穀保、南英明天爭第5名。

穀保家商4日在110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽不敵平鎮高中，今天在排名賽與普門中學交手，派出高三投手馮皓先發，馮皓總計用76球投7局，被敲出7支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，有效壓制對手打線。

穀保今天首局就有攻勢，靠著3安、3保送、對手1次守備失誤，開賽攻下4分，5局再靠著保送、黃柏叡、林佳緯接連安打，再拿2分，7局靠著單局3安、4保送，一口氣打了一輪，再拿3分，提前拿下比賽勝利。

南英商工4日8強賽不敵三民高中，今天與台東體中交手，南英投手劉宗翰先發投7局飆出11次三振，僅被敲出4支安打、無失分，好投壓制。

南英打線發揮，今天團隊敲出9支安打，1棒黃子堯單場2安，4局敲出安打，6局敲出陽春砲，4棒黃振崴單場也有2安2打點好表現。

明天排名賽在台南市善化棒球場舉行，穀保家商與南英商工在5、6名排名賽交手，台東體中與普門中學打7、8名排名賽。

冠軍戰與季軍戰在嘉義市立棒球場舉行，季軍戰由大溪高中與高苑工商交手，冠軍戰組合為平鎮高中和三民高中，平鎮高中要挑戰木棒聯賽4連霸，三民則是睽違16年再闖冠軍賽。（編輯：張雅淨）1110306