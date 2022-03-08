郭俊麟熱身賽3局失1分 三振胡金龍

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中職富邦悍將隊8日與統一獅隊打自辦熱身賽，悍將隊投手郭俊麟（圖）春訓對外賽第2次登板，8日總計投3局失1分、三振胡金龍。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職富邦悍將隊今天與統一獅隊打自辦熱身賽，悍將隊投手郭俊麟春訓對外賽第2次登板，今天總計投3局失1分、三振胡金龍；悍將隊范國宸、蔣智賢開轟，終場仍以3比9吞敗。

中職富邦悍將隊與統一獅隊今天兵分兩路打熱身賽，在台南棒球場的比賽，悍將隊派出投手郭俊麟先發，郭俊麟上一次對外賽先發為2日與樂天桃猿隊交手，總計投2局被敲2支安打，失掉1分、最快球速143公里。

郭俊麟今天對獅隊先發，1局2人出局後被陳鏞基敲出二壘打、接連暴投失掉1分，2局2人出局後被林靖凱敲出安打，但沒讓獅隊延續攻勢，3局面對首名打者胡金龍投出三振，2人出局後再被陳鏞基敲出二壘打，接著讓姚雨翔敲出游擊方向滾地球出局，沒有多掉分數。

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郭俊麟總計投3局被敲3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分，最快球速140公里；胡金龍去年球季球數從悍將轉效力統一獅隊，今天與前東家交手，2打數吞下1次三振。

悍將隊今天首局靠著張進德、高國輝接連安打先馳得點，但比賽中段沒有多添分數，僅在7局靠著范國宸陽春砲追分，9局蔣智賢代打開轟，陽春砲替球隊多追1分，但攻勢沒有延續，悍將終場以3比9吞敗。（編輯：張芷瑄）1110308