更多編輯台推薦新聞：
獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
首頁 / 運動

洋砲霸帝士敲2安 悍將仍不敵新北市隊吞敗

2022/3/9 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職富邦悍將今天在嘉義市棒球場與業餘新北禾聯隊進行自辦熱身賽，悍將洋砲霸帝士首度實戰先發，4打數繳出2安打表現，不過悍將不敵新北市隊的火力，終場以7比12落敗。

悍將本季新找來洋砲霸帝士，盼為打線增添火力，他在2月9日抵台，經過隔離、自主健康管理等程序後，已經於3月初與悍將會合練球。霸帝士今天首度實戰先發，擔任開路先鋒、指定打擊。

霸帝士在1局下擊出右外野飛球出局，3局下遭到三振；不過5局下敲出中間方向一壘安打，7局下再擊出左半邊二壘安打。總計霸帝士4打數演出2支安打表現，且包辦1分打點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過悍將此戰先發投手游霆崴狀況不穩，每一局都有失分，總計投3局被敲7支安打、投1次保送，失掉6分。悍將打線則是幾乎排出年輕陣容，包括劉俊豪、董子恩、王苡丞等人。

悍將在4局下靠著董子恩、王詩聰敲安打，以及保送、暴投，反攻2分；7局下則是莊韋恩、霸帝士、劉俊豪、董子恩等人敲出串聯安打，加上對方失誤，攻下5分大局。不過新北市隊在6到9局也都有分數進帳，其中悍將投手張瑞麟在第9局遭古森轟陽春砲，終場悍將以7比12不敵新北市隊。（編輯：張芷瑄）1110309

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族