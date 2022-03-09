洋砲霸帝士敲2安 悍將仍不敵新北市隊吞敗

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）中職富邦悍將今天在嘉義市棒球場與業餘新北禾聯隊進行自辦熱身賽，悍將洋砲霸帝士首度實戰先發，4打數繳出2安打表現，不過悍將不敵新北市隊的火力，終場以7比12落敗。

悍將本季新找來洋砲霸帝士，盼為打線增添火力，他在2月9日抵台，經過隔離、自主健康管理等程序後，已經於3月初與悍將會合練球。霸帝士今天首度實戰先發，擔任開路先鋒、指定打擊。

霸帝士在1局下擊出右外野飛球出局，3局下遭到三振；不過5局下敲出中間方向一壘安打，7局下再擊出左半邊二壘安打。總計霸帝士4打數演出2支安打表現，且包辦1分打點。

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不過悍將此戰先發投手游霆崴狀況不穩，每一局都有失分，總計投3局被敲7支安打、投1次保送，失掉6分。悍將打線則是幾乎排出年輕陣容，包括劉俊豪、董子恩、王苡丞等人。

悍將在4局下靠著董子恩、王詩聰敲安打，以及保送、暴投，反攻2分；7局下則是莊韋恩、霸帝士、劉俊豪、董子恩等人敲出串聯安打，加上對方失誤，攻下5分大局。不過新北市隊在6到9局也都有分數進帳，其中悍將投手張瑞麟在第9局遭古森轟陽春砲，終場悍將以7比12不敵新北市隊。（編輯：張芷瑄）1110309